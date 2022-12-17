“GELİBOLU’YU TANIYORUM” YARIŞMASI BİRİNCİSİ NAMIK KEMAL ORTAOKUL’U OLDU

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki Ortaokullar arasında Konferans Salonunda gerçekleştirilen “Gelibolu’yu Tanıyorum” temalı bilgi yarışması büyük heyecana sahne oldu.

Gelibolumuzun tarihini, kültürünü özümsemiş bir gelecek yetiştirmek ve bu anlamda farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan sorularla yarışan öğrenciler hem öğrendiler hem eğlendiler.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadir Aydın; “Öğrencilerin birlikte hareket etme, zamanı verimli şekilde kullanma ve karar verme becerilerini sınamalarının da hedeflendiği yarışmada dereceye giren okullarımızı kutluyor; katılımcı tüm okullara ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Yarışma Sonuçları

1.Namık Kemal Ortaokulu

2.Hakimiyet-i Millîye Ortaokulu

3.Gelibolu Akademi Kültür Koleji oldu. Haber: Seda LİMAN ZENGİN