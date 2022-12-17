Evreşe Belediyesi Çello Paradiso’nun katılımı ile

Evreşe Kültür Merkezi’ne 16 Aralık 2022 Cuma akşamı Evreşe Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’da çok sayıda müzikseverin de izlediği konserin bir bölümünde müzisyenlerin arasına katılarak çello çaldı .

Gelibolu Musiki Derneği üyelerinden bir grup da Evreşe’ye giderek konseri izlediler ve konser sonunda dernek başkanı Orhan Selçuk sanatçıları tebrik ederek dernek adına kendilerine çiçek takdim etti Haber: Seda LİMAN ZENGİN