DENİZLERE AİT METEOROLOJİK UYARI

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan paylaşılan uyarı bilgisinde 18 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönünden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekedir.

Fırtınanın 21 Aralık Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.

Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları ( deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Haber: Ali GEZER