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DENİZLERE AİT METEOROLOJİK UYARI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan paylaşılan uyarı bilgisinde 18 Aralık Pazar günü öğle saatlerinden itibaren kuzeydoğu yönünden etkisini artırarak 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmekedir.
Fırtınanın 21 Aralık Çarşamba sabah saatlerinde etkisini kaybedeceği bekleniyor.
Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzlukları ( deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Haber: Ali GEZER

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