21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı Etkinliği Yapıldı

Özacar, Belediye Başkan Yardımcısı Zafer Mete ve Balkan Masası sorumlusu Belediye Meclis Üyesi Koray Akkuş Makedonya’da kutlanan “21 Aralık Türkçe Eğitim Bayramı” etkinliği olarak, ilçemizde misafir olan Merkez Jupa, Ohri, Resne, Manastır, İştip, Radoviş’ten gençler ve öğretmenler ile birlikte kahvaltıda buluştu.

Haber: Caner AKŞİT