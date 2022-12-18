2023 BÜTÇESİ KABUL EDİLDİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, TBMM’de kabul edilen 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi üzerine açıklamalarda bulundu.

“Milletimizin emaneti başımızın üstünde.” diyen Turan, “12 gün aralıksız süren bütçe görüşmelerimizi tamamladık. Yatırım ve hizmet bütçesi olarak nitelendirilecek, istihdamı artırmayı, büyümeyi sürdürmeyi öngören bir bütçe. Milletimizin teveccühüyle, 21 yıldır aralıksız bütçe hazırlamak sadece bize nasip oldu. Aziz milletimize müteşekkiriz. Cumhuriyetimizin 100. yılının bütçesi, yaklaşık 4,5 trilyon lira bir oranda. Ülkemizin hedeflerine ulaşması, yatırımların milletimizle buluşmaya devam etmesi daima önceliğimiz olmaya devam edecek. Çanakkale’mize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor; emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz.” dedi.

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu “Milletimizden aldığımız güven ve güçle 21. bütçemizi hazırladık.” diyerek; “Bütçemiz, Türkiye Yüzyılı’nın ilk bütçesi olarak ayrı bir önem taşıyor. 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi; istihdamı artıran, yüksek katma değerli üretimi öncelikli kılan ve ihracat temelli sürdürülebilir büyüme stratejisinin kararlı bir biçimde uygulanması, fiyat artışlarını etkileyen tüm unsurlarla mücadele edilerek enflasyonun düşürülmesi, kaynak kullanımında ve dağılımında etkinliğin sağlanması, maliye politikasının sürdürülebilirliğinin gözetilmesi ve kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de korunması hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacını taşıyor. Çalışmalara katkı sunan herkese teşekkür ediyor, şehrimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” şeklinde konuştu Haber Merkezi