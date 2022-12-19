Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanlığı Millî Savunma Üniversitesini misafir ettik.

“Millî Savunma Üniversitesi Yüz Yüze Tanıtım Faaliyetleri” çerçevesinde ortaöğretim öğrencilerimize yönelik program düzenlendi.

Programa, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof.Dr. Serdar Salman, Tuğamiral Mevlüt Savaş Bilican, Tuğgeneral Cem Kamil Sağcan ile Hava Harp Okulu Filo Komutanı Hava Pilot Kurmay Yarbay Aydın Murat Demircan ve Harbiyeli öğrenciler katıldılar.

Milli Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Üniversitesi’nin etkin bir şekilde tanıtılarak görünürlüğünün arttırılması,

Milli Savunma Üniversitesine bağlı okulların ve Sağlık Bilimleri Üniversitesinde Millî Savunma Bakanlığı namına eğitim alacak öğrencilerin temin süreçlerinin ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilere doğru ve

anlaşılır bir şekilde anlatılması, nitelikli öğrencilerin temin faaliyetlerine katılımının sağlanması maksadıyla sunumlar gerçekleştirilen program, soru-cevap etkinliği ile son buldu. Seda LİMAN ZENGİN