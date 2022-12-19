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SPORCULARIMIZDAN TÜRKİYE İKİNCİLİĞİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

14-18 Aralık 2022 tarihinde Samsun’da yapılan Okçuluk Türkiye Salon Şampiyonası’nda makaralı yay genç erkeklerde Gökay Altıntaş, Noyan Çerçi ve Eren Kırca’dan oluşan takımımız sıralamayı 1. sırada tamamlayıp final maçlarında Türkiye 2.si olmuştur.
13 farklı kulübün katıldığı bu yarışmada eleme turlarında 238 skoru atmış ve atmış oldukları bu skor ile makaralı yay genç erkekler Dünya rekoruna da sahip olmuşlardır.
Sporcularımızı tebrik eder, başarılar dileriz. Hilal GEZER

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