ZİRAAT ODASI BAŞKANI KAYA

Önceki gün ilçemizin köy ve mahallelerinde yapılan Ziraat Odası temsilcileri seçimine katılıp, kazananlar belli oldu.Alınan sonuçlara göre merkez Gelibolu’da Aleaddin Mahallesi – Ömer Özen, Gazi Sülayman Paşa Mahallesi – Mustafa Çalışkan, Camikebir Mahallesi- Hüseyin Taşkan, Yazıcızade Mahallesi- Metin Yıldız, Hocamza Mahallesi- Tevfik Özen seçilirken, Evreşe Çeşme Mahallesi’nden Mustafa Yorulmaz, Keşanoğlu Mahallesi’nden Celil Çolak, Yeni Mahalle’den Hasan Yurtsever seçildiler.

Kavak Cumhuriyet Mahallesi’nden – Hasan Yılmaz, Hürriyet Mahallesi’nden de Ömer Öner seçildi.

Köylerden seçilenler de aşağıdaki listedeki isimler oldu.

Adilhan- Bekir Kara, Kocaçeşme- Hakan Kasap,Kalealtı- Abdurrahman Var,Şadıllı- Ali Korkut,Süleymaniye- Süleyman Şahin,Yülüce- Fedai Cevizci, Çokal- Kazım Güder,Koruköy Şükrü Yılgın,Demirtepe -Muammer Aktolun,Bolayır – Mustafa Uçar ,Güneyli Faruk Çetin,Ocaklı – İzzet Şen,Yeniköy Raif Tok,Kavaklı Erkan Kaya , Fındıklı – Kerim Akdeniz,Değirmendüzü – Kadir Çiftçi ,Tayfur Mehmet Öztürk , Karainebeyli- Bilgin Özçalık,Ilgardere -Hakkı Apaydın,Pazarlı – Erkan Şahin,Burhanlı- Mehmet Danabaş , Cumalı Aykut Çelik ,Sütlüce -Arif Akbal , Bayırköy İsmail Aykaş seçildi.

Seçimlerde eski başkan Atilla Eraslan bu sefer listeye giremedi.Gençler grubunun başkan adayı olarak, çıkardıkları Kavaklıtepe temsilcisi Erkan Kaya’nın Ziraat Odası Başkanlığı da alınan sonuçlara göre garantiye girdi.

Seçimlerde yüzde 80 gibi bir başarı ile seçilen Erkan Kaya seçimin ardından yaptığı kısa açıklamada:

Bana bu görevi veren tüm çiftçilere teşekkür ediyorum ve kendilerine layık görevler yapmak üzere hazırlıklarıma başlıyoru.” açıklamasını yaptı.

Şubat ayında yapılacak olan genel kurulda yeni yönetimin ve Ziraat Odası Meclisinin oluşturulacağına dikkat çeken Kaya;

“Genç ve dinamik bir liste oluşturarak çalışmalarımıza başlayacağız.” dedi.

Erkan Kaya daha geniş çapta açıklamalarının da meclis toplantılarından sonra yapacağını açıkladı. Haber: Caner AKŞİT