GELİBOLU STRATEJİK PLANI (2022-2026) KAPSAMINDA EĞİTİM FAALİYETLERİ BAŞLADI

Kaymakam Bekir Abacı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu koordinesinde; 19- 23 Aralık 2022 tarihleri arasında, kamu personeline yönelik 2022 yılı 2. Dönem Hizmetiçi Eğitimi ve Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik düzenlenen Stratejik Plan (2022-2026) Eğtiminin ilk günü tamamlandı.

Gelibolu ByHilton Otel’de gerçekleşen eğitimin ilk gününde Kaymakam Bekir Abacı tarafından kamu personeline “Anayasa ve Genel Olarak Devlet Teşkilatı, Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, Bilgi Edinme Kanunu, Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uygulanacak Usul ve Esaslar ve İmza Yetkileri Yönergesi” konularında eğitim verildi.

Eş zamanlı olarak Stratejik Plan ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluş temsilcileri ve Sivil Toplum Kuruluşlarına, ÇOMÜ Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Nazan Yelkikalan tarafından “Biz Bilinci Oluşturmak”, ÇOMÜ Dr. İbrahim Bodur Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Doç. Dr. Erdal Aydın tarafından “STK’larda Ortak Aklın Oluşturulması” konularında eğitim verildi.

Kaymakam Bekir Abacı katılımcılara ilgilerinden dolayı teşekkür ederek, bu tip eğitimlerin devam edeceğini belirtti.

Kaymakam Abacı ayrıca eğitimlere ev sahipliği yapan Gelibolu ByHilton Otel yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti. Haber: Ali GEZER