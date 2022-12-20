GÜNCEL HABERLER 

“Zirai Don Riskine Dikkat!”

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Zirai meterolojik uyarıda bulunuldu. Duyuruda; “Bölgemizde etkili olmaya devam eden soğuk hava nedeniyle; bu gece (20-21 Aralık)
İzmir’in doğu (Beydağ, Odemiş ve Kiraz), Aydın’ın doğu (Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Burhankent ), Balıkesir güneydoğu (Bigadiç, Kepsut, Dursunbey ve Sındırgı) ve Manisa’nın doğu (Akhisar, Gördes, Köprübaşı, Demirci, Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli, Turgutlu, Gölmarmara, Kırkağaç ve Saruhanlı) ilçelerinde; 21- 22 Aralık gecesinde ise Çanakkale ‘nin doğu(Çan, Yenice, Biga ve Ezine), Balıkesir il merkezi ve doğu (Balya, İvrindi, Savaştepe, Kepsut, Susurluk, Dursunbey ve Sındırgı), Manisa’nın kuzeydoğu (Gördes, Köprübaşı, Selendi ve Demirci ) ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece sıcaklıklarının yer yer 0 derecenin altına inerek hafif şiddete zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”şeklinde duyuruda bulunuldu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

GESTAŞ’tan 30 Ağustos Zafer Bayramı’na ek seferler

buyukzafer 0

KAYMAKAM BEKİR ABACI BAŞKANLIĞINDA TRAFİK GÜVENLİĞİ KOMİSYON TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

buyukzafer 0

Kapalı Spor Salonunun İhalesi Yapıldı

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.