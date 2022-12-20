“Zirai Don Riskine Dikkat!”

Zirai meterolojik uyarıda bulunuldu. Duyuruda; “Bölgemizde etkili olmaya devam eden soğuk hava nedeniyle; bu gece (20-21 Aralık)

İzmir’in doğu (Beydağ, Odemiş ve Kiraz), Aydın’ın doğu (Bozdoğan, Karacasu, Kuyucak ve Burhankent ), Balıkesir güneydoğu (Bigadiç, Kepsut, Dursunbey ve Sındırgı) ve Manisa’nın doğu (Akhisar, Gördes, Köprübaşı, Demirci, Selendi, Kula, Alaşehir, Sarıgöl, Ahmetli, Turgutlu, Gölmarmara, Kırkağaç ve Saruhanlı) ilçelerinde; 21- 22 Aralık gecesinde ise Çanakkale ‘nin doğu(Çan, Yenice, Biga ve Ezine), Balıkesir il merkezi ve doğu (Balya, İvrindi, Savaştepe, Kepsut, Susurluk, Dursunbey ve Sındırgı), Manisa’nın kuzeydoğu (Gördes, Köprübaşı, Selendi ve Demirci ) ilçelerinde ve yüksek rakımlı yerlerde gece sıcaklıklarının yer yer 0 derecenin altına inerek hafif şiddete zirai don olayı tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”şeklinde duyuruda bulunuldu.Haber: Seda LİMAN ZENGİN