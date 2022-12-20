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Ocaklı Köyü’ndeki Parke Taşı Çalışmaları Tamamlandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Ak Parti İlçe Başkanı ve İl Genel Meclis Üyesi Serhad Sürücü Ocaklı Köyü’ndeki parke taşı çalışmaları tamamlandı bilgisini verdi.
Sürücü açıklamasında; “Köylerimizin meydan ve yollarındaki kilit parke taşı çalışmalarımız doğrultusunda, Köyümüzde 1250 metre kare kilit parke taşı döşeme çalışmaları tamamlandı.
Köyümüze ve muhtarımıza hayırlı olsun.
Ekiplerimiz Yeniköy de çalışmalarına devam ediyor.” ifadelerine yer verdi.Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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