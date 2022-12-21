21 ARALIK EN UZUN GECE – MASALLAR EŞLİĞİNDE ANLATILDI

Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 21 Aralık – en uzun gece- masallar eşliğinde anlatıldı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nüzhet Kılınç ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine masallar anlatarak 21 Aralık’ın diğer günlerden farkını eğlenceli bir şekilde göstermiş oldu. Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Müdürü Öğretmenimize bu güzel ve eğlenceli etkinliği için teşekkür etti.

Haber:Seda LİMAN ZENGİN