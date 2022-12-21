GÜNCEL HABERLER 

21 ARALIK EN UZUN GECE – MASALLAR EŞLİĞİNDE ANLATILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Amerikan Kültür Kolejinde 21 Aralık – en uzun gece- masallar eşliğinde anlatıldı. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Nüzhet Kılınç ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine masallar anlatarak 21 Aralık’ın diğer günlerden farkını eğlenceli bir şekilde göstermiş oldu. Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Müdürü Öğretmenimize bu güzel ve eğlenceli etkinliği için teşekkür etti.
Haber:Seda LİMAN ZENGİN

Bunları da sevebilirsiniz

Belediyenin Sınava Girenlere Jesti

buyukzafer 0

Özacar Ölümünün 97.Yılında Zübeyde Hanım’ı Andı

buyukzafer 0

Yazlıkçılar Gelibolu’ya akın ettiler!

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.