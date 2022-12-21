ATO’nun ‘ENGEL’ ft. Çalışması 19 Ocak Perşembe Günü Tüm Dijital Platformlarda

ATO’nun ekip arkadaşı CAVİT ile çalışmış olduğu ‘ENGEL’ ft. çalışması 19 Ocak Perşembe günü tüm dijital platformlarda olacak.

Aynı zamanda Cavit’in Sosyal Müzik Plaftormlarında Çalıştığı ilk projesi ‘ENGEL’ Olacaktır. Projenin Baş Kaynağı Demir Music olmak üzere 7 Farklı Bölümden Çalışan İçinde Bulunuyor. Proje Menejeri Ve Sosyal Medya Danışmanlığında Dilara Eker, Ses tasarımı ve ses dizaynında Ato, Tasarım yönetmenliğinde Tanju Kenar, Artwork Dizaynında Ato, Müzik Plak Yayınlama Şirketinde İse Distrokid , Demir Music İkilisi Bulunmakta.

Heyecanla Beklenen ‘ENGEL’ 19 Ocak Perşembe Gecesi Saatler 00:00’ı Gösterdiğinde Sizlerle Olacak.

Haber: Seda LİMAN ZENGİN