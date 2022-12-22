GELİBOLU STRATEJİK PLANI (2022-2026) KAPSAMINDA DÜZENLENEN EĞİTİM FAALİYETLERİNİN ÜÇÜNCÜ GÜNÜ TAMAMLANDI

Gelibolu Kaymakamlığı ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Gelibolu Piri Reis Meslek Yüksek Okulu koordinesinde; 19- 23 Aralık 2022 tarihleri arasında, kamu personeline yönelik 2022 yılı 2. Dönem Hizmetiçi Eğitimi ve Kamu Kurum ve Kuruluşları, Sivil Toplum Kuruluşlarına yönelik düzenlenen Stratejik Plan (2022-2026) Eğitiminin üçüncü günü tamamlandı.

Gelibolu ByHilton Otel’de gerçekleşen eğitimin üçüncü gününde; Eğitim Müfettişi Beyazıt PAKSOY tarafından “7201 Sayılı Tebligat Kanunu” konusunda eğitim verildi. Caner AKŞİT