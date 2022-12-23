Hz. Mevlana, 749’uncu Vuslat Yıldönümünde Gelibolu Mevlevihanesi’nde Anılacak

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği tarafından Çanakkale’deki Gelibolu Mevlevihanesi’nde, Mevlana Celaleddin Rumi’nin 749’uncu vuslat yıldönümü nedeniyle anma törenleri düzenlenecek.Program ikramlarla başlayacak, enstrümental ney dinletisi ardından açılış konuşması ve sema törenleri ile devam edecek.Sema törenleri sonrası dua ve kapanış ile sona erecek. Dünyanın en büyük Mevlevihanesi Gelibolu Mevlevihanesi’nde yapılacak bu etkinlik saat 25 Aralık Pazar 2022 saat 20.00 ‘ da başlayacak. Program halka açık ve ücretsiz olacak. Seda LİMAN ZENGİN