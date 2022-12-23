Gelibolu Belediyesi personeline “Aile İçi Şiddeti Önlemek İçin” Atatürk Kültür Merkezi Salon’unda Psikolog Seçil Örgünal ve Av. Selcan Örgünal Çolak tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması)’in tanıtımı, şiddet türleri ve şiddete maruz kalmaları durumunda alabilecekleri hizmetler, yararlanabilecekleri haklar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

Caner AKŞİT