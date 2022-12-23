GÜNCEL HABERLER 

AİLE İÇİ ŞİDDETİ ÖNLEMEK
İÇİN AKM’DE SEMİNER DÜZENLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Belediyesi personeline “Aile İçi Şiddeti Önlemek İçin” Atatürk Kültür Merkezi Salon’unda Psikolog Seçil Örgünal ve Av. Selcan Örgünal Çolak tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde KADES (Kadın Acil Destek Uygulaması)’in tanıtımı, şiddet türleri ve şiddete maruz kalmaları durumunda alabilecekleri hizmetler, yararlanabilecekleri haklar ile ilgili bilgilendirme yapıldı.
Caner AKŞİT

Bunları da sevebilirsiniz

Nalbant’tan Çiçekçi Esnaflarına Açıklama

buyukzafer 0

Ak Parti İlçe Başkanlığında Devir Teslim Töreni Yapıldı

buyukzafer 0

ÖZACAR’IN “15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ” MESAJI

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.