GELİBOLU’DA AK PARTİ YENİDEN DİZAYN OLUYOR MU.?

Son günlerde ilçemizde Ak Parti’de İlçe Yönetiminin değişeceği, Belediye Başkan Adayının şimdiden belli olduğu konuşulurken 2023 seçimleri öncesinde hazırlıklara başlanacağı bir grup genç Akp liler tarafından konuşuluyor..

2019 yerel seçimlerinde iyi bir oy potansiyeli yakalayan Bülent Çetin’in 2023 yılında da aday gösterileceğini anlatanlar, İlçe Başkanlığına da Tuncay Sezer’in getireleceğini, yönetimine de daha genç ve çevreleri olan iş adamlarının çocuklarından oluşturulacağı anlatılıyor..

AKP’liler geçen dönemdeki seçimlerin kaybedilmesinin nedeninin de belediye meclis üyelerinin yanlış isimlerden oluşturulmasına bağlıyorlar..

Ak Parti üst düzey yetkililerinin 2023’e şimdiden hazırlanmaya başlayın talimatını verdiklerini söyleyen bir AKPartili yetkilinin;

“ Arkanızda ben varım, siz genel seçimlerde birinci parti olun gerisini bana bırakın, gereğini ben yaparım dediği de anlatılıyor.

Doğalgazın sembolik temel atma töreninde 31 Aralık’tan önce doğalgazı Gelibolu’da yakacağız sözü verdiklerini söyleyen bir Ak partili Yönetici de 29 Aralık’ta verdiğimiz sözü yerine getireceğiz ve Sarmaşıklı Bölgesi’nde Perşembe günü doğalgazı ateşleyeceğiz.(!) diyor.

Ticaret Odası Başkan ve Yönetim kurulu Üyelerinin de geçtiğimiz günlerde Ankara’ya yaptıkları meclis ziyaretinde Ak Parti Çanakkale Milletvekili ve Ak Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın verdiği 4 yıllık fakülte sözü ile, Adliye Bakanlığı’nın verdiği Adliye Sarayı sözlerinin de seçimlerden önce yapılarak sonuçlanacağı açık açık konuşuluyor. Recep YÜZÜAK