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Tarihi Kaymakamlık Lojmanı İşlevsel Hale Getiriliyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu’muzun tarihi simgelerinden biri olan, kaymakamlık lojmanı ve özel idare müdürlüğü olarakta kullanılmış olan yapıyı, daha işlevsel bir hale getirilmesi için Grup Başkan Vekili Bülent Turan ile olumlu ve bir görüşme neticesinde Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası bünyesine kazandırma çalışmaları başlatıldı.
Seda LİMAN ZENGİN

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