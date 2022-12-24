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ÖZEL GELİBOLU AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİNDE DEZENFEKSİYON ÇALIŞMALARI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji’nde dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.Okul Müdürü Süleyman Beyazbaş; “Öğrencilerimizin sağlığını korumak için üstümüze düşen görevi yerine getiriyor, okulumuzda kullanılan her alanı düzenli olarak dezenfekte ediyoruz.
Önce sağlık… Sağlıklı günler dileriz…”ifadelerine yer verdi.
Haber: Seda LİMAN ZENGİN

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