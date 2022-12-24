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ENERJİDE ACELE KAMULAŞTIRMA KARARLARI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Türkiye’nin çeşitli illerinde yapılacak enerji projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Buna göre, ilçemizde yapılması planlanan Gelibolu ilçesi Doğal Gaz Boru Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazlar Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak. Ali GEZER

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