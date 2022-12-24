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Devrilen Hurda Yüklü Tırın Sürücüsü Yaralandı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.İlçemizde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.Tamer Yıldızer idaresindeki 39 AAE 235 plakalı hurda yüklü kamyon, Evreşe mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesine kaldırıldı. Caner AKŞİT

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