Özacar İsmet İnönü’yü Vefatının 49. Yılında Andı

Özacar devlet adamı İsmet İnönü’nün vefatının 49. yıldönümünde anma mesajı yayınladı.Özacar mesajında; “ Türkiye Cumhuriyeti’nin kurtulmasında ve yeniden inşasında büyük emekleri olan, büyük devlet adamı İsmet İnönü kararları düşünceleri ve saygın kişiliği ile nesiller boyunca minnetle anılmaya devam edecek. Ruhu şad olsun.”ifadelerine yer verdi.

Hilal GEZER