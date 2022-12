Yeri Geldikçe- Seçimlere Giderken, Hem İktidar Hem Muhalefet Bir Alem..Recep YÜZÜAK

Her seferinde aynı şey.İktidarın vaatleri, muhalefetin inandırıcı olma çabaları

Son seçimde iktidar ne dedi:

Kişi başı gelir 11 bin dolar olacak..Faizler düşürülerek enflasyon önlenecek , fiyatlar da düşecek..

EYT’lilerin sorunları seçimlerden sonra derhal bitirilecek, bu sorun ortadan kalkacak .Asgari ücreti artırarak fiyatları da aşağıya çekerek halkı ezdirmeyeceğiz.!

Vergi affı getirerek esnafımızı ezdirmeyeceğiz..Esnafa bol bol kredi vererek onları rahatlatacağız ..Tüccarımıza da yeni imkanlar sağlayacağız…

Sosyal Yardımlaşma’dan maaş alanların hayat standartlarını yükselteceğiz.Çiftçilerimizin borçlarını erteleyerek, yeni krediler vererek borçlarını erteleyeceğiz. Merkez Bankasının rezervleri yeterlidir..

Bunları iktidar ne zaman söyledi.? 4 yıl önceki seçimler öncesi. Bütün bunlar o seçimlere giderken gazetelerde çıkan manşetlerdi.

Peki iktiar şimdi ne diyor.?

Geçen seçime girerken söylediklerini aynen tekrarlarken, ilave olarakta bugün şöyle diyor:

“Sayın Cumhurbaşkanımız sizden son defa oy istiyor.”Merkez bankamıza dışardan para akıyor, işler düzeliyor.

Işıl Işıl Olacağız..

Rusya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri Sudi Arabistan’dan milyon dolarlar geliyor..

Mayıs’ta enflasyon yüzde 30’lara düşecek.Yunanistan’ın sesini bir gece ansızın keseceğiz.

Suriye , Mısır, Katar, Sudi Arabistan, BAE, Azerbaycan ile dostluklarımız gelişecek , Amerikancıların hadlerini bildireceğiz.

Geçen seçimlerden bir farkı var mı..?

Gelelim muhalefete.Onlar da inciler dizmek için yarışıyorlar bakalım muhalefet bu sefer bu milleti inandırabilecek mi yoksa Ak Parti’ye devam mı diyecek.?

Milli Gelir kişi başı 20 bin dolara çıkacak. Enflasyon 6 ayda yüzde 20’lere düşecek banka faizleri düşecek. Asgari ücret 10 bin TL üzerinde olacak.

4 Milyon EYT’liyi 3 ay içinde emekli edeceğiz.Vatandaşların hayat standartlarını yükselterek, elde edilen rantı müteaahhitlere değil, halka dağıtacağız.. Bu hukukta , adalette, basında yapacağımız değişikliklerle ülkeyi Avrupa Standartlarına getireceğiz.Önce memuru, işçiyi,çitçiyi, emekliyi mutlu edeceğiz.

Yeniden gübre , şeker, kağıt , fabrikaları başta olmak üzere bu fabrikaları daha yüksek teknolojilerle yeniden açacağız..Yabancı yatırımcı güven duyarak altı ayda yatırımlarına başlayacak. Kooperatiflere önem vererek, üreticiden direk tüketiciye teşkilatlandıracağız. Hayvancılığı teşfik ederek halkın daha çok ucuz et, süt, peynir yemesini sağlayacağız.

Yeni fabrikaları çifçi ve işlere kurduracağız. Dünya ile kavga değil, barış içinde olacağız. Ulusal Egemenlik haklarımıza kimsenin laf etmesine izin vermeyeceğiz..

Ve daha bir sürü cazlı, cüzlü vaadler sıralanıyor.

Peki, şimdi bundan sonra halk konuşacak.Televizyonlar, gazeteler ikiye ayrılmışlar kimisi iktidarın, kimi de mualefetin siperinden birbirlerine ateş yağdırıyorlar..

VALLAHİ BİLLAHİ ÜZÜLÜYORUM..

Gerçekten üzülüyorum ama yapacak bir şeyim yokki. Allah bana bir büyük insan üstü güç verse ne yapacağımı çok iyi biliyorum..

Bir küçük adaya hem iktidarın hem mualefetin başkanlarından, milletvekillerine , yönetim kurullarından militanlarına kadar hepsini bu adaya koyarım ve yiyin , için , yatın kalkın anlaşıncaya kadar buradasınız.Biz de millet olarak biraz başımızı dinleyelim derim.Belki öz eleştrilerinizi de yapma fırsatı bulursunuz tabi böyle birşey olmayacağına göre bizde bugünkü engameyi üzülerek, gözyaşlarımızı içimize dökerek sadece izliyoruz..

60 yıldır böyle bir engame görmedi bu gözler, duymadı bu kulaklar.

60 yıl politikayı takip eden bir gazeteci olarak , gerçekten istemiyoruz artık böyle kavgalar, gürültüler.İnanın halkta istemiyor..

Ağzımızın tadını kaçırmayın beyler.!

Her iki tarafın da yok biribirinden farkı.Ne yapacaksanız söyleyin , vallahi bu millet ne yaparsa en iyisini yapar..

Önce, herkes milleti kandırmayı değil, bu milletin sizlerin veli nimetiniz olduğunu anlayın o yeter.

Son 6 ayda tam 20 il, 36 ilçe, muhtelif illerin 80-90 köyünü gezdim. Gerçekten sizlerin gözleriniz kör mü.?

Neden kavga ediyorsunuz.?

Görmüyor musunuz ne olacağını .Halka inansanız hepiniz susar oturur ve bu dünyada bu kadar ucuz kavgalar yapmazsınız..