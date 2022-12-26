GÜNCEL HABERLER 

Şehrin İçinde Dilenciler Cirit Atıyor

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçemizde önce bir, iki başlayan yabancı dilenci sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.Suriyelisi, Afrikalısı, dilenciler halkı artık rahatsız eder halde.
Belki polis bunları alıp şehir dışına çıkarıyordur ama, onlarda artık bu işi yapamıyorlar..
Çünkü bu dilenciler;
“Müslüman dostlarımız, kardeşlerimiz olarak değerlendiriliyor.”Bu yüzden de polislerde başını derde sokmak istemiyorlar heralde.
Hem ne olacak ki .! Buradan yollasan ya komşu ilçeye gidecek ya da iki gün sonra yine çıkacak. Madem getirdiniz yurt içinde dağılmalaruna göz yumdunuz o zaman lütfen din kardeşlerinizi koruma altına alınız .
Hem onlar için para da bulunuyordur heralde gece- gündüz , soğuk -sıcak el kadar bebeler kucaklarında halkın duygularını uydurdukları ağıtlrla sömürerek rahatsız edenler yetmiyormuş gibi şimdi de çok şık kıyafetlerle geceleri lokantaları gezerek, sadaka toplayan kadın dilenciler de çoğaldı..
Bu konuda kaymakamın hassasiyetini gösterceğime inanıyoruz. Recep YÜZÜAK

Bunları da sevebilirsiniz

TAYFUR KÖYÜ’NDEN GURURUMUZ MELİKE’NİN DE OYNADIĞI BEŞİKTAŞ KADIN FUTBOL TAKIMI FİNALE YÜKSELDİ

buyukzafer 0

81 ile gönderildi! Ülke genelinde maske takmak zorunlu oldu

buyukzafer 0

ÇANAKKALE’YE HİBE DESTEKLİ 18 TARIMSAL SULAMA PROJESİ DAHA

buyukzafer 0

Bir cevap yazın

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.