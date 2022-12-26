Şehrin İçinde Dilenciler Cirit Atıyor

İlçemizde önce bir, iki başlayan yabancı dilenci sayısı her geçen gün artarak devam ediyor.Suriyelisi, Afrikalısı, dilenciler halkı artık rahatsız eder halde.

Belki polis bunları alıp şehir dışına çıkarıyordur ama, onlarda artık bu işi yapamıyorlar..

Çünkü bu dilenciler;

“Müslüman dostlarımız, kardeşlerimiz olarak değerlendiriliyor.”Bu yüzden de polislerde başını derde sokmak istemiyorlar heralde.

Hem ne olacak ki .! Buradan yollasan ya komşu ilçeye gidecek ya da iki gün sonra yine çıkacak. Madem getirdiniz yurt içinde dağılmalaruna göz yumdunuz o zaman lütfen din kardeşlerinizi koruma altına alınız .

Hem onlar için para da bulunuyordur heralde gece- gündüz , soğuk -sıcak el kadar bebeler kucaklarında halkın duygularını uydurdukları ağıtlrla sömürerek rahatsız edenler yetmiyormuş gibi şimdi de çok şık kıyafetlerle geceleri lokantaları gezerek, sadaka toplayan kadın dilenciler de çoğaldı..

Bu konuda kaymakamın hassasiyetini gösterceğime inanıyoruz. Recep YÜZÜAK