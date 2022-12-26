Mevlana Celaleddin-i Rumi, Gelibolu’daki Mevlehine’de Gerçekleşen Törenle Anıldı

Mevlana Celaleddin-i Rumi, Gelibolu’daki Mevlehinade gerçekleşen törenle anıldı. Her sene düzenli olarak gerçekleşen törende, sema gösterisi dikkatle izlendi.

Her sene düzenli olarak gerçekleşen Mevlehinade düzenlenen program bu sene de hayat buldu. Geçtiğimiz gün Mevlana Celaleddin-i Rumi törenle anıldı.

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği adına konuşma yapan Yusuf Alat yaptığı konuşmada, “Hz. Mevlana’mızın düğün günü. Sufilerin ölüm günleri düğün günleri. Ne güzel demiş düğün günü diye. Yani insanlar öldüklerine üzülürler veya hısımı, akrabası üzülür ama Hz. Pir o gününü düğün günü olarak nitelendirmiş ve üzülmeyin demiş daha da ileri gitmiş mezarıma gelirken mazharla gelin, yani neşeli gelin demiş.” diye konuştu.

Mevlana Öğretisini ve Gelibolu Mevlevihanesini Tanıtma ve Yaşatma Derneği ile Tasavvuf Vakfı ortaklığında düzenlenen programda, bilhassa sema gösterisi dikkatle takip edildi. Programda dua ve kapanış konuşması ile son buldu.Seda LİMAN ZENGİN