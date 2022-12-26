“MEHMET AKİF MISRALARIYLA ADETA TARİHE RUH VE MANA VERDİ”

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Mehmet Akif Ersoy’u Anma Haftası münasebetiyle ortak bir mesaj yayınladı.

“Mehmet Akif’i anlamak, milletimizin bağımsızlık mücadelesini ve aşkını anlamaktır. İstiklal Marşı’mızın yazarı Mehmet Akif Ersoy’un, hayat hikâyesi, vatan ve millet için verdiği mücadele, tarihe düştüğü kayıt ve edebiyat tarzı ile çok iyi anlaşılması gerekmektedir. İstiklal Şairimiz, milletimizin yeniden varoluş destanına, bağımsızlık ve özgürlük aşkına adeta mısralarıyla hayat verdi. Yüzyıllar geçse de “Korkma!” diye başlayan o anlamlı mısraları ile ebedi istiklalin reçetesini yazdı. Mısralarıyla adeta tarihe ruh ve mana veren Akif, duruşu ve kelimeleriyle sadece geçmişe değil, gelecek nesillere de ışık tutuyor. Asımın Nesli ile istiklal aşkının gelecek nesillere aktarılması için Akif’in hatırasının sonsuza dek yaşatılması gerekir.

Bu duygularla Milli Şairimiz, Bayramiçli hemşehrimiz Mehmet Akif Ersoy’u vefatının 86. yıl dönümünde rahmetle ve minnetle yad ediyoruz.Haber Merkezi