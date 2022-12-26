URAL BAŞKANLIĞA VEDA ETTİ!

CHP İl Başkanlığı görevinden, milletvekili aday adayı olmak için istifa eden Metin Ümit Ural, dilekçesini partisinin il başkanlığına sundu. İl Başkanlığı için CHP İl Yönetimi toplantı gerçekleştirecek olurken, Ural “Arkadaşlarımın tam desteğini alarak, dilekçemi genel merkeze göndermiş bulunmaktayım” dedi.Eski CHP İl Başkanı Metin Ümit Ural, Gündem Gazetesine yapmış olduğu açıklamada, “İl, İlçe, belde başkanlarının, milletvekili aday adaylığı olabilmesi için istifa etmeleri gerekiyordu. Bu tarih 5 Aralık 26 Aralık tarihleri arasındaydı. Bugün son gün ben bu kararı, yönetim kurulu ile görüşerek, arkadaşlarımın tam desteğini alarak, vermiş ve dilekçemi genel merkeze göndermiş bulunmaktayım.

Daha sonra basın açıklamalarımız olacak. Devir teslim sürecimiz olacak. Biz genel merkezimize çok net bir şekilde, doğrudan demokrasiyi savunan bir partinin ferdi, il başkanı olarak demokrasinin en iyi şekilde işletilmesine, öncelikle önseçimin yapılması gerektiğini ve kısa dönemdeki seçim sürecinde, temayül yoklamaları, kamuoyu araştırmaları ve gerekirse, genel merkezin uygun göreceği karara, her türlü karara uygun olacağımızı belirttik.

Şu an itibariyle, 34’üncü ayımı doldurduğum görevimi devretmiş olacağım. Bu devir süreci birkaç günümüzü alacak. Genel merkezimin onayıyla, seçilecek il başkanımızı belirledikten sonra, devir teslim yapacağız.

Ülkemize, Çanakkale’mize ve tüm dava arkadaşlarıma hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi