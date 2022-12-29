DOĞALGAZ ATEŞLENDİ

Gelibolu’da son 3 yıldır yılan hikayesine dönen doğalgaz tartışmaları nihayet geçtiğimiz Kasım Ayı’nda AKSA Gaz Şirketinin kazılara başlaması ile hayata geçirildi.Siyasilerin yaptıkları vaadlerde doğalgazın Aralık 2022 de yanacağı sözünü vermeleri üzerine dün 2022 bitmeden sembolik doğalgaz ateşlemesi yapıldı..

Dün AKSA Gaz Müdürlüğü’nün yaptığı açıklamalarda 2023 yılında doğalgazın evlere bağlanması , kombilerinin takılması durumunda bağlanabileceği de ifade edildi.

Henüz Gelibolu’nun cadde ve sokaklarının 20/1 ‘i ancak kazılıp, kazılıp bırakılıyor.AKSA Gaz’ın şehrin sokaklarını yürünemez hale getirerek vatandaşın çamurda yürümesini, araçlarının ön takımlarının sakatlanmasını çok güzel sağlıyor..

9 ay baharı, yazı sallayanlar, şimdi şehri delik deşik ederek kazmaya da devam ediyorlar.

Neden Gelibolu’ya bu ayrıcalık yapılıyor.? Yenice’de, Biga’da , Ezine’de, Çanakkale’de, her kazılan sokağı, caddeyi kapatan şirket neden Gelibolu’da sadece kazıp kazıp gidiyor.?

Bu gidişle bu yollar yazın da bitmeyeceğine göre , gelecek kışta bu sıkıntıyı vatandaşa yaşatacakları kesin..! Caner AKŞİT