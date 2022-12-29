Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarını açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI
Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek “Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor” dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.
E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Açıklamanın ardından EYT’den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK’ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar;
1-e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ’emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)
2-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.
3-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.
4-SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.
5-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
6-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
7-Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.
8-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı mutlaka işaretlenmeli.
9-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak. Haber Merkezi
EMEKLİ OLMANIZ İÇİN E-DEVLET’TE YAPMANIZ GEREKENLER!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarını açıkladı.