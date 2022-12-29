EMEKLİ OLMANIZ İÇİN E-DEVLET’TE YAPMANIZ GEREKENLER!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, düzenlediği basın toplantısında, emeklilikte yaşa takılanlar ( Eyt ) düzenlemesi konusunda yapılan çalışmanın ayrıntılarını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DETAYLARI PAYLAŞTI

Erdoğan, düzenleme kapsamında herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacağını belirterek “Düzenlemeyle yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor” dedi. Çalışmaya devam edenlere sigorta prim teşviki verileceğini açıklayan Erdoğan, işverenlere destek için kredi imkanı sağlanacağını belirtti.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Açıklamanın ardından EYT’den emeklilik hakkı kazananlar, başvuruyu nasıl yapacakları konusunda araştırmalara başladı. SGK’ya gitmeden, e-Devlet üzerinden işlemleri yapmam mümkün. e-Devlet üzerinden emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte başvuru için gereken adımlar;

1-e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ’emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.(İlgili ekrana buradan ulaşabilirsiniz)

2-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

3-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

4-SSK kapsamında aylık talep edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek. Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

5-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

6-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

7-Diğer iletişim bilgileri doldurulacak.

8-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da ‘evet’ ya da ‘hayır’ cevabı mutlaka işaretlenmeli.

9-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ye gönderilmiş olacak. Haber Merkezi