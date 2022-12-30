EYT AÇIKLANDI.! SGK’LAR DOLDU TAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz akşam itibariyle milyonlarca vatandaşın beklediği EYT kararını resmen açıklmasının ardından SGK önünde uzun kuyruklar oluştu.Aylardır çalışması süren ve geçtiğimiz akşam itibariyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan EYT sonrası sabahın erken saatlerinden itibaren SGK Gelibolu Şubesi’nde kuyruklar oluştu.Vatandaşlar SGK’ya giderek, askerlik ve doğum borçlanmaları nasıl olacak,nasıl emekli olabiliriz şeklinde öğrenmek istedikleri soruların cevaplarını aramak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu binasına akın ettiler. Seda LİMAN ZENGİN