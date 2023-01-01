Özacar Yılbaşı’nda Görev Yapan Personelleri Ziyaret Etti

Özacar 2022’nin son gününde görevinin başında olan personelleri ziyaret etti.

Özacar; ilçemizin huzurlu ve güvenli bir yılbaşı geçirmesi için görevli olan personelleri ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı. Görevleri başında olan acil servis çalışanları ile nöbetçi eczane, bölge trafik, jandarma, emniyet çalışanlarına mutlu ve sağlıklı bir yıl temennisinde bulundu.Seda LİMAN ZENGİN