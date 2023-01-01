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Gelibolu-Lapseki Feribot Seferleri Sis Nedeniyle Geçici Olarak Durduruldu

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.
Akşam saatlerinde boğaz açıklarında etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin azalmasına neden oldu.
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden girecek gemilerin kaptanları telsizle uyarılarak, boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.
Öte yandan, Gelibolu-Lapseki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruldu. Caner AKŞİT

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