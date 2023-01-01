Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Gelibolu İskelesi’ne yanaştırıldı.
Boğazda seyir yapan içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik özel teknenin makineleri, Gelibolu önlerinde arızalandı.
Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM’ye ait “KEGM-9” hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Gelibolu İskelesi’ne yanaştırıldı.
Ali GEZER
Gelibolu’da Arızalanan Tekne Kurtarıldı
Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Gelibolu İskelesi’ne yanaştırıldı.