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Gelibolu’da Arızalanan Tekne Kurtarıldı

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Çanakkale Boğazı’nda makineleri arızalanan tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle Gelibolu İskelesi’ne yanaştırıldı.
Boğazda seyir yapan içinde 1 kişinin bulunduğu 8 metrelik özel teknenin makineleri, Gelibolu önlerinde arızalandı.
Teknenin kaptanının durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğüne (VTS) bildirmesi üzerine bölgeye KEGM’ye ait “KEGM-9” hızlı tahlisiye botu sevk edildi.
Yedeklenen tekne, arızanın giderilmesi için Gelibolu İskelesi’ne yanaştırıldı.
Ali GEZER

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