Bölgemizde Sis Bekleniyor.!

Yapılan meteorolojik uyarılara göre; Çanakkale’de özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olarak üzere sis beklendiğinden hava kalitesinde azalma ile düşük görüş mesafesi nedeniyle kara, deniz ve hava ulaşımında aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır şeklinde uyarılarda bulundu.

Seda LİMAN ZENGİN