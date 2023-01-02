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2022-2023 SEZONU AMATÖR FUTBOLCU 2.TRANSFER VE TESCİK DÖNEMİ BAŞLADI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

2022-2023 sezonu Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 02 Ocak 2023 tarihinde başladı.
2022-2023 sezonu Amatör Futbolcu 2. Transfer ve Tescil Dönemi 15 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.
Futbolcunun amatör statüsünde transferi, Türkiye Futbol Federasyonunca her sezon için tarihleri tespit edilen transfer ve tescil dönemlerinden birinde mümkündür.
Amatör Spor Kulüpleri (Büyükler 1. Amatör Lig’ e katılacak kulüpler ile Büyükler 2. Amatör Lig’e katılacak kulüpler dahil) Amatör Futbolcu Transfer ve Tescil işlemlerini 02 Ocak 2023 – 15 Şubat 2023 tarihleri arasında yapmaları gerekmektedir.
Ali GEZER

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