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ÖZACAR’DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Özacar Mardin’de kamu çalışanlarını taşıyan servis aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlara başsağlığı diledi.
Özacar ; Mardin’de kamu çalışanlarını taşıyan servis aracının kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum.”ifadelerine yer verdi.Hilal GEZER

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