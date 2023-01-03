MEMUR ve EMEKLİNİN ZAM ORANI BELLİ OLDU

Memur maaşları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 16,48 zamlı alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2022 dönemi enflasyon verilerini açıklamasıyla, memur ve emeklilerin maaşlarına yansıtılacak enflasyon farkı belli oldu.

Enflasyon rakamları açıklandı

Buna göre, memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16,48 artacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15,4 yükselecek.

Memur, sözleşmeli ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak’ta alacak.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Türkiye’nin kazancını, zenginliğini çalışanlar başta olmak üzere milletin her kesimine yansıtmakta kararlı olduklarını belirterek, memur ve emekli maaş artışlarını da bu yaklaşımla ele alacaklarını ifade etmişti.

Bu kapsamda, ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor. Haber Merkezi