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GELİBOLU-ECEABAT TÜNELLERİNDE ÇALIŞMALAR BİTMEK ÜZERE

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Vali İlhami AKTAŞ, vatandaşlarımıza daha güvenli ve keyifli bir sürüş hizmeti sağlayacak Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında çalışmaları devam eden tünelleri inceledi.Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER ve Karayolları yetkililerinin de bulunduğu incelemelerde Vali İlhami AKTAŞ, devam eden Gelibolu-Eceabat yol ve tünel çalışmaları hakkında Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay ÇOLAK’tan bilgi aldı.
Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden tüneller tamamlandığında bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak. Haber Merkezi 

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