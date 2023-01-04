GELİBOLU-ECEABAT TÜNELLERİNDE ÇALIŞMALAR BİTMEK ÜZERE

Vali İlhami AKTAŞ, vatandaşlarımıza daha güvenli ve keyifli bir sürüş hizmeti sağlayacak Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında çalışmaları devam eden tünelleri inceledi.Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER ve Karayolları yetkililerinin de bulunduğu incelemelerde Vali İlhami AKTAŞ, devam eden Gelibolu-Eceabat yol ve tünel çalışmaları hakkında Karayolları 1. Bölge Müdürü Turgay ÇOLAK’tan bilgi aldı.

Gelibolu-Eceabat arası bölünmüş yol yapım işi kapsamında, yapımı devam eden tüneller tamamlandığında bölgenin turizm, ticaret ve sosyoekonomik gelişimine de katkı sağlanacak. Haber Merkezi