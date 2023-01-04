KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ BOLAYIR ALTI’NA YENİ ÇÖP KONTEYNERLARI KOYULDU

Bolayıraltında (Göksev sitesine gelmeden olan ) Kırık altı delik çöp konteynerları değişti.

Bu bölgeyi orada yaşayan vatandaşlar defalarca temizledi fakat problemli konteynerlar devrilince etraf yine çöp oluyordu.

Çöpün sebebi sadece insanların kötü alışkanlığı değil bazen yetersiz alt yapı.Vatandaşlar ; Köylere Hizmet Götürme Birliği ve Bolayır Muhtarlığı’na teşekkür ettiler. Seda LİMAN ZENGİN