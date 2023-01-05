ÇANAKKALE VALİSİ İLHAMİ AKTAŞ KARAYOLLARI 13. ŞUBE ŞEFLİĞİ’Nİ ZİYARET ETTİ

Çanakkale Valisi İlhami AKTAŞ, Karayolları Gelibolu 13. Şube Şefliğini ziyaret ederek, yaklaşan kış mevsimi öncesi yapılan hazırlıkları yerinde inceledi. İnceleme sırasında Vali İlhami AKTAŞ’a; Kaymakam Bekir ABACI, Eceabat Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü Müdürü Turgay ÇOLAK eşlik etti.

Vali İlhami AKTAŞ, Gelibolu Karayolları 13. Şube Şefi Hasan KILIÇ’la bir süre görüşerek, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından Karayolları Gelibolu 13. Şube Şefliği Şantiye alanında personelle bir araya gelen heyet 44 personele Teşekkür Belgesi takdim ettiler.

Kazasız belasız bir kış geçirme temennisinde bulunan Vali İlhami AKTAŞ, “tüm karayolları çalışanlarımıza teşekkür ediyor ve kolaylıklar diliyorum.” ifadelerini kullandı. Seda LİMAN ZENGİN