2023 YILININ İLK MECLİS TOPLANTISI YAPILDI

2023 Yılının ilk meclis toplantısı yapıldı.Yoklama ve saygı duruşunun ardından gündemin ilk maddesi olan plan bütçe komisyon raporunun okunmasıydı Gelibolu Şoförler Odası S Plaka servisi 17 S 4000-4499 Plaka numaralı toplamda 500 adet plaka Gelibolu ilçesine tanımlandğı.

İlgili karara göre S Plaka araçların öğrenci servisi yapılarak kullanıldığı toplu taşıma servisi ve ticaret taşımacılık işlemlerinin yapılacağı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın çevre belediyelerle S Plakalı araçların kiralamaişlemlerinin ne şekilde yapıldığının araştırılması üzerine meclis kararıyla 10 yıl süreyle ruhsat , vergi ile ihale edilerek, şartnama ve sözleşmesi yapılarak, yetki oy birliği ile Başkan Özacar’a verildi.

Gündemin ikinci maddesi denetim komisyonu üye seçimiyle ilgiliydi.Denetim Komisyonuna Mustafa Çoban, Arif Çam, Engin Balcı, Gülizar Durgunoğlu ve Ak Parti’den Hakan Durav gösterilerek gizli oylama yapıldı.Oylama sonucunda denetim komisyonuna Mustafa Çoban, Arif Çam, Engin Balcı, Gülizar Durgunoğlu ve Hakan Durav seçildi.

Sözleşmeli personel çalıştırılması olan gündemin 3. maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Meclis Huzur Hakkı ücretlendirinin belirlenmesi de meclisin oyuna sunuldu.

Norm kadro değişikliği meclis tarafından oy birliği ile kabul edildi.

İtfaiye ve zabıta personelinin maktu mesai ücretlerinin belirlenmesi meclisin oyuna sunularak kabul edildi.

2023 yılında yapılacak etkinliklerde ödüllerin belirlenmesi plan bütçe komisyonuna havale edilerek oy birliği il ekabul edildi.

Gündem maddelerinin sonuncusu olan Hocahamza Mahallesi Ada:259 Parsel:4 imar plan komisyonuna havale ile oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis toplantısı sonunda meclise bir önerge verildi.

Önerge konusu yapılan yeni mezarlık alanıyla ilgili 3 kişilik komisyon oluşturuldu.

Komisyon üyeleri Gülizar Durgunoğlu, Recep Omaç ve Mustafa Çoban oy birliği ile kabul edilerek , oluşturuldu.

Komisyonun görevi yeni mezarlık alanını düzenlemeleri ve parsel satışı ile ilgili olacak.

Başkan Özacar önergeye ek bilgi olarak yaz sezonunda çalışılarak yaklaşık 2 km lik yol yapılıp, etrafını tellerle çevrelediği yeni mezarlık alanın kullanıma başlatıldığı alanın 6900 m2 lik bir alan oldğunu ve eski mezarlığın dolduğunu ifade etti.

Önümüzdeki meclis toplantısı 6 Şubat 2023 Pazartesi günü saat 15:00’te yapılacağı belirlendi.

Seda LİMAN ZENGİN