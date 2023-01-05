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SAĞLIK HİZMETLERİ DENETLENDİ

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Merkez ve ilçelerimizdeki birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili yerinde inceleme yapıldı. İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Gökhan Baştürk, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Birinci Basamak Sağlık Kuruluşları Planlama ve Organizasyon Daire Başkanı Tacettin Kızılboğa ve İl Sağlık yöneticileri eşlik ettiği incelemede Çan, Lapseki, Biga, Ezine, Gelibolu ve Merkezde birinci basamak sağlık hizmetleri ile ilgili Planlanan yeni yatırımlar ve yatırım arsaları ayrıca binaların mevcut durumu yerinde değerlendirme yapıldı. Caner AKŞİT Caner AKŞİT

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