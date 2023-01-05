İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Okul Müdürleri ile biraraya geldi.
Toplantıda; Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim kapsamındaki yemek hizmetlerinin genişletilmesi,Sıfır Atık Belgelendirme Süreci, Aile Okulu Projesi,Yarı Yıl Tatili İngilizce ve Matematik konuları ile Destekleme Yetiştirme Kursları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.Seda LİMAN ZENGİN
OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI
İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Okul Müdürleri ile biraraya geldi.