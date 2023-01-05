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OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Okul Müdürleri ile biraraya geldi.
Toplantıda; Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim kapsamındaki yemek hizmetlerinin genişletilmesi,Sıfır Atık Belgelendirme Süreci, Aile Okulu Projesi,Yarı Yıl Tatili İngilizce ve Matematik konuları ile Destekleme Yetiştirme Kursları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.Seda LİMAN ZENGİN

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