OKUL MÜDÜRLERİ TOPLANTISI YAPILDI

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Kadir Aydın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda Okul Müdürleri ile biraraya geldi.

Toplantıda; Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim kapsamındaki yemek hizmetlerinin genişletilmesi,Sıfır Atık Belgelendirme Süreci, Aile Okulu Projesi,Yarı Yıl Tatili İngilizce ve Matematik konuları ile Destekleme Yetiştirme Kursları hakkında bilgi alışverişi yapıldı.Seda LİMAN ZENGİN