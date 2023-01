Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çiftçilere destek müjdesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’nda konuştu. Erdoğan çiftçilere yeni destek paketini açıklayarak “Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Çiftçilerimiz hasat döneminde kadar her türlü harcama için kullanabilecekltir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı 9,75’tir ve 36 ay vadeli olacaktır.” dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması’na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları şöyle:

Bugün sizlerle hem hasret gidereceğiz, hem de müjdelerimizi paylaşacağız. İnsanoğlu ne kadar beyhude dolaşırsa dolaşsın tek sadık yarinin toprak olduğunu anlayacaktır. Topraktan geldik ve yine toprağa döneceğiz. Sanayi devrimi, teknoloji devrimi insanların günlük hayatını ne kadar kolaylaştırırsa kolaylaştırsın toprak hayat kaynağı olarak önemini koruyor. Toprağımıza sahip çıkmanın onu işleyen çiftçiye sahip çıkmanın gayreti içindeyiz.Dünya nüfusunun 8 milyarı bulduğu bu dönemde çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle tahıl sevkiyatının sekteye uğraması dünya çapında açlığı ortaya çıkardı. Tahıl sevkiyatını sağlayarak dünyayı büyük krizin eşiğinden döndürdük. Hükümetlerimiz döneminde çiftçilere verdiğimiz desteklerin, kolaylıkların ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Bağlantı tüm alanlarıyla birlikte tarım sektörü ve çiftçilerimizi bir bütün olarak görüyoruz. Tarlasını en modern ekipmanlarla süren çiftçimiz ile bu makineleri üreten satan firmaları ayrı tutmuyoruz. Gıda, tekstil, kozmetik sanayine kadar bu alanda özellikle tüm yapıları aynı sistemin birer parçası olarak görüyoruz. Zincirinin herhangi bir halkasındaki kopmanın tüm sistemi etkileyeceğini biliyoruz. Ziraat Bankamızın tarım sektörüne yönelik hizmetleri de aynı yelpaze genişliğine sahiptir.

Örnek uygulamalar, başarı hikayeleri, tecrübe paylaşımlarıyla genç ve kadınlarımızı tarıma yönlendirmeye çalışıyoruz. 81 ilden 2000’e yakın çiftçimizle bugünkü buluşmamızı bu gayretlerin özeti olarak değerlendiriyorum.

Biraz önce genç çiftçilerimizin tarıma değer katanların konuşmalarının özetini dinledik. Çiftçilerimizin ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret ettik. 232 milyar lirayı aşkın tarım kredilerinin yerine ulaştığını, 204 milyar liraya uyguladığımız faiz desteğinin doğruluğunun isabetini, toprağı aşkla işleyen 1 milyonu aşkın çiftçinin kredi imkanını üretime dönüştürdüğü, tarım sektörüne verilen destek ve emeklerin boşa gitmediğini ispatlıyor. Bu tablo karşısında yürüttüğümüz çalışmaları daha ileri seviyeye çıkarma şevki kazanıyoruz. Ülkemizin tarıma uygun her karış toprağının en yüksek verimle ekilmesinin karşılığını sağlamayı hedefliyoruz. Savunma alanında nasıl kendi kendimize yeterliliği stratejik olarak görüyorsak tarımı da öyle görüyoruz.

ÇİFTÇİLERE DESTEK MÜJDESİ

Bugün vereceğimiz müjdeler ülkemizin toprak muhafızları çiftçilerimizi daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz. Bu krediyi çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcamaları için kullanabilecektir. Çiftçiler gelir elde edemedikleri dönemdeki harcamaları karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin lira verilecek faiz oranı yıllık yüzde 9,75 vadesi 36 aya kadar olacaktır.

İkinci müjdemiz tarımsal KOBİ kredisidir. Tarım ürünlerini işleyen KOBİ’leri destekleyeceğimiz kredi sayesinde nihai malın katma değerinin üreticimizde kalmasını istiyoruz. Üst limit 15 milyon lira, yıllık faiz oranı yüzde 4,75’tir. Yatırım kredilerinde 10 yıla, işletme kredilerinde 24 aya kadar vade uygulanabilecektir.

Üçüncü başlığımız tarım borç transferi kredisidir. Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçilerimizi Ziraat Bankamızda sağlayacağımız uygun şartlarla bu yükten kurtarmayı amaçlıyoruz. Üst limiti 5 milyon lira olacak kredinin faizi 9,75, vadesi 60 aydır.

Tüm bu kredi imkanlarının çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum.

Genç çiftçi, kadın çiftçi kredi limitlerinin 500 bin lira olduğunu biliyorum. Bunun için Ziraat Bankası genel müdürümüze kredi limitlerini 500 binden 1 milyon liraya çıkaralım diyorum.

Ziraat Bankası’nın tarım kredilerindeki takip oranının yüzde 1’in altında olması çiftçilerimizin borçlarına sadık olduklarını gösteriyor. Buna rağmen yüzde 1’in altında bile olsa borcunu ödemekte zorlanan çiftçi varsa onlara destek olmak da boynumuzun borcudur. Ana para ödemesini peşin yapmakta zorlananlar mutlaka olacaktır. Peşin parası olmayanların borçlarını temerrüt faizi uygulanmadan taksitle yapabilmelerine imkan sağlamak lazım.

Konu çiftçilerimizin, milletimizin meselesi olduğunda çözümler anında geliyor.

Türkiye Yüzyılı’nın hazırlıklarını dört bir koldan yürütüyoruz. Konu üretim olduğunda toprağın bereketi olduğunda bizim için akan sular durur. 5 temel esas üzerine Türkiyemizi büyüteceğiz. Bu mücadelede çiftçilerimizden alacağımız destek hayati önemdedir

Biz ülkenin ve milletin sahip olduğu değer ve zenginliklerin kıymetini bilmeyenleri asla muhatap almıyoruz. Çifti, çubuğu, bağı bahçeyi, ekini hasadı, davarı malı bilmeyenlere dönüp bakmıyoruz, bizim onlarla işimiz yok. Oturdukları yerden esip gürleyenleri gülerek izlemekle yetiniyoruz. Zihninde vizyon, dilinde hayırlı söz olmayanların topunu bir araya getirseniz şuradaki buluşmanın hasılasının yanına yaklaşamazlar.

Çalışmak için dertli olmak lazım dertli, mücadele etmek için yaşamış olmak lazım, üretmek için de ter dökmek lazım. Hepsinden önemlisi tüm bunlar için sarsılmaz bir inanç, çelikten bir irade lazım.

İnşallah Türkiye’yi 1990’ların güvensizlik ve istikrarsızlık ikliminden 2023 hedeflerine getirene kadar hangi badireleri atlattığımızın şahidi sizlersiniz. İnşallah Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp yeni yüzyılına gireceğimiz dönemde güvenden vazgeçmeden hayallerimizi gerçekleştireceğimiz bir döneme gireceğiz. Geçtiğimiz 20 yılda ülkemizin asırlık eksiklerini nasıl tamamlamışsak Türkiye Yüzyılı’nın inşasını da aynı inanç ve azimle başlatalım istiyoruz. Haber Merkezi