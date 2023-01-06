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“Bir Diriliş Çanakkale” Konserine Davetlisiniz

Gönderen: buyukzafer 0 yorum

Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı sizleri “Bir Diriliş Çanakkale” konserine davet ediyor.
“9 Ocak Çanakkale Zaferi’ne ortak olmaya Sümer EZGÜ ile TRT sanatçılarının yer aldığı “Bir Diriliş Çanakkale” konserine davet ediyoruz.”
Konser yeri: ÇOMÜ İÇDAŞ Kara Yusuf Kongre Merkezi
Tarih ve saat: 9 Ocak 2023- 19.15
Konseriücretsiz olup tüm halkımız davetlidir.
Seda LİMAN ZENGİN

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