Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde “Tarih Koruyucuları” atölyesi yeni içeriği ile ocak ayında her pazar 4-6 ve 7-10 yaş gruplarına yönelik etkinliklere devam ediyor. 4-6 yaş grubu etkinlikte kullanılmak üzere atık materyal (koli, plastik şişe, karton vb.) getirmesi önemarzetmektedir.
Hilal GEZER
Tarih Koruyucuları Çocuk Etkinlikleri Sürüyor
Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde “Tarih Koruyucuları” atölyesi yeni içeriği ile ocak ayında her pazar 4-6 ve 7-10 yaş gruplarına yönelik etkinliklere devam ediyor. 4-6 yaş grubu etkinlikte kullanılmak üzere atık materyal (koli, plastik şişe, karton vb.) getirmesi önemarzetmektedir.