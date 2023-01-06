Tarih Koruyucuları Çocuk Etkinlikleri Sürüyor

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi’nde “Tarih Koruyucuları” atölyesi yeni içeriği ile ocak ayında her pazar 4-6 ve 7-10 yaş gruplarına yönelik etkinliklere devam ediyor. 4-6 yaş grubu etkinlikte kullanılmak üzere atık materyal (koli, plastik şişe, karton vb.) getirmesi önemarzetmektedir.

Hilal GEZER