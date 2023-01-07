ÖZEL GELİBOLU AMERİKAN KÜLTÜR KOLEJİ’NİN BURSLULUK SINAVINA YOĞUN İLGİ

Yüzlerce öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Geneli “Okula Kabul ve Bursluluk Sınavı” 7 Ocak Cumartesi günü gerçekleştirildi.

Özel Gelibolu Amerikan Kültür Koleji Müdürü Süleyman Beyazbaş ; “Kampüsümüz yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yaptı. Gerek Gelibolu’dan gerek diğer ilçelerden yoğun ilgi gören sınavda birçok anne baba da öğrencilerin bu heyecanına ortak oldu.

Bizler Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi “Geleceğin güvencesi sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır” diyerek yola çıktık. Bizlere duyduğunuz güven ve gösterdiğiniz ilgiden dolayı teşekkür ediyor, tüm öğrencilerin hak ettikleri başarıya ulaşmalarını temenni ediyoruz.”ifadelerine yer verdi. Seda LİMAN ZENGİN