ERAY SÜNGÜ BAYIRKÖYSPOR’DA

Çanakkale Süper Amatör Ligi’nin devre arasında spor kulüplerinin transfer çalışmaları devam ediyor.Bu sezon ligde istediği başarıyı elde edemeyen ilçemiz temsilcisi Bayırköyspor, ligin devre arasında Geliboluspor’dan Eray Süngü’yü transfer etti.

Genç yetenek Eray Süngü transferi ile ilgili Bayırköyspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; “Bayırköyspor, Geliboluspor’dan genç yetenek Eray Süngü ile ilk transferini gerçekleştirdi. Sürpriz transferler geliyor” ifadelerine yer verdi. Caner AKŞİT