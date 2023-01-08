Arıkan Cinayetinde İki Kere Ağırlaştırılmış Müebbet İstendi

Cinayetten 1 yıl önce de Arıkan’ı öldürmek için Akçakaya’nın tetikçi tutmak amacıyla dışarıdan borç para aradığı ortaya çıktı.İlçemizin Karainebeyli Köyü’ndeki hayvan çiftliğinde şoförüyle birlikte işkenceyle 47 yerinden bıçaklanarak öldürülen, 69 yaşındaki Nazmi Arıkan ile beraberindeki şoförü Şerif Aker’i de aynı şekilde 27 yerinden bıçaklayarak öldürülmeleri ile ilgili tutuklu bulunan eski Tokatspor Başkanı Ufuk Akçekaya için iddianame hazırlandı.

Savcı iddianamede, Akçekaya için “ Tasarlayarak canavarca, eziyet çektirerek kasten öldürmek ve suçu saklamak, delillerini saklamak ve yakalanmamak amacıyla” kasten adam öldürmekten dolayı önceki gün yapılan duruşmada Akçakaya için ayrı ayrı ağırlaştırılmış iki kere müebbet hapis istedi.

Soruşturma kapsamında ortaya çıkan tanık T.T. , Akçekaya’nın 1 yıl önce de tanıktan Nazmi Arıkan’ı öldürmek amacıyla tetikçi tutmak istediğini söyleyerek 2-3 milyon TL’yede beyan ettiği öğrenildi.

T.T.nin bu ifadesi de dosyaya girmiş oldu.Akçekaya’nın kendinden bu amaçla para istemesinin üzerine kendisine adam öldürmenin yanlış olduğunu hatırlattığını da söylediğini ekledi.Yalnız çocuklarının okul taksitlerini ödemek için de bir daha buluştuklarında kendisine 10 bin dolar verdiğini anlatan T.T.nin ifadesinde bu paranın da çocukların okul taksidine verilmediğini daha sonra bu paranın gece kulüplerinde harcandığını öğrendiğini beyan etti.Duruşma ileri bir tarihe ertelendi Haber Merkezi