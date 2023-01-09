METEOROLOJİDEN KUVVETLİ FIRTINA ve YAĞIŞ UYARISI

Meteorolojiden aldığımız bilgiye göre Ege Denizi’nde Salı günü (bugün) sabah saatlerinden itibaren güney yönlerinden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına , şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın Salı günü bugün akşam saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına akşam saatlerinde kuzeyinde, Çarşamba günü öğle saatlerinde güneyinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”uyarısında bulundu. .

Hilal GEZER